Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на XXI Национальном конгрессе терапевтов заявил о необходимости честного подхода к лечению ожирения, отметив важную роль терапевтов в оценке рисков неинфекционных заболеваний.
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