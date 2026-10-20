Доля вирусов гриппа среди циркулирующих респираторных вирусов на 42-й неделе года достигла 3,4%. Отмечены в том числе вирусы А (H1N1), A(H3N2), B и C.
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