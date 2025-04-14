В Смоленске школьники заняли призовое место на фестивале по программированию

В Нижнем Новгороде завершился Международный фестиваль «Технострелка-2025». Он включал в себя четыре хакатона по направлениям «MediaLight», «IT-Education Hack», «TechnoScape» и «BioLogic» Участниками соревнований стали более 700 школьников из разных регионов России и Республики Узбекистан.