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В СК рассказали о состоянии зарубившей топором своих троих детей россиянке

В СК рассказали о состоянии зарубившей топором своих троих детей россиянке

Зарубившая топором своих троих детей в Канске 29-летняя женщина не может дать показаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управлении Следственного комитета (СК) России.

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