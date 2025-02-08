Слепой DJ с Урала стал знаменитым благодаря видео и получил приглашение от DJ Грува

Незрячий парень с Урала Ваня Русинов полюбил электронную музыку, когда ему было всего три года. Благодаря своему упорству и помощи и вере родителей он смог освоить мастерство диск-жокея и получил предложение о сотрудничестве от известных российских музыкантов.
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