Слепой DJ с Урала стал знаменитым благодаря видео и получил приглашение от DJ Грува

Незрячий парень с Урала Ваня Русинов полюбил электронную музыку, когда ему было всего три года. Благодаря своему упорству и помощи и вере родителей он смог освоить мастерство диск-жокея и получил предложение о сотрудничестве от известных российских музыкантов.