Глава МИД КНР призвал повысить глобальное морское управление

Пекин, 26 ноября /Синьхуа/ -- Китай готов сотрудничать с другими странами, чтобы использовать реализацию трех глобальных инициатив как возможность повысить глобальное морское управление и улучшить благосостояние всего человечества, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.