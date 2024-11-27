Глава МИД КНР призвал повысить глобальное морское управление

Пекин, 26 ноября /Синьхуа/ -- Китай готов сотрудничать с другими странами, чтобы использовать реализацию трех глобальных инициатив как возможность повысить глобальное морское управление и улучшить благосостояние всего человечества, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
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