Семь тонн гуманитарного груза отправили жители Кузбасса в зону СВО

Уже через неделю земляки на передовой получат помощь.Жители Кемерова и Новокузнецкого муниципального округа собрали для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, семь тонн гуманитарного груза.
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