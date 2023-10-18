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Царьград

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Семь тонн гуманитарного груза отправили жители Кузбасса в зону СВО

Семь тонн гуманитарного груза отправили жители Кузбасса в зону СВО

Уже через неделю земляки на передовой получат помощь.Жители Кемерова и Новокузнецкого муниципального округа собрали для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, семь тонн гуманитарного груза.

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