Lancet: «супербактерии» убьют почти 40 млн человек в ближайшие 25 лет

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet, ученые предупреждают, что к середине нашего столетия бактерии станут столь устойчивыми к антибиотикам, что угроза миллионным смертям станет реальностью.
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