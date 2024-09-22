Кувейт одобрил договор с Ираком об избежании двойного налогообложения

Кувейт издал указ об одобрении двустороннего налогового соглашения с Ираком в целях предотвращения двойного налогообложения и борьбы с уклонением от уплаты налогов, связанным с налогами на доходы и капитал, 22 сентября сообщает Shafaq News.
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