Непогода нанесла огромный урон Кишиневу. Ущерб составляет около 40 млн леев

Ущерб от проливных дождей в муниципии Кишинев составил 40 миллионов леев. Мэр столицы Ион Чебан попросил ответственных лиц предпринять шаги, в том числе обратиться к правительству, для покрытия хотя бы части расходов.
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