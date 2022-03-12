Тухель поддержал идею разместить на форме «Челси» призыв к миру вместо лого спонсора

Томас Тухель поддержал идею о рамещении призыва к миру на форме «Челси». Ранее титульный спонсор лондонцев – компания сетей мобильной связи Three – приостановила сотрудничество с клубом.

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