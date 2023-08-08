Так нам и надо, бросайте еще: Японцы благодарят США за ядерный удар по стране

Галина Светлая Просто у них мозги расплавились и не восстановились обратно. Это отразилось на многие поколения вперед. Это видно по их ответам.

Раиса Утропова Может быть, Япония маленькая страна, этим и объясняется. Я этим фактом была удивлена, когда премьер Японии сказал, что Ядерный удар им не помешал. Я не понимаю, а зач.