06 августа 2023г. - VRUBCOVSKE.RU. В Японии граждане согласились с тем, что США должны были сбросить на Японию две ядерные бомбы.
Так нам и надо, бросайте еще: Японцы благодарят США за ядерный удар по стране
Комментарии
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Галина Светлая
Просто у них мозги расплавились и не восстановились обратно. Это отразилось на многие поколения вперед. Это видно по их ответам.
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10 час.
Раиса Утропова
Может быть, Япония маленькая страна, этим и объясняется. Я этим фактом была удивлена, когда премьер Японии сказал, что Ядерный удар им не помешал. Я не понимаю, а зач.
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1 час.
РУ
Раиса Утропова
Вот бы ещё и Европа также думала.
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1 час.
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