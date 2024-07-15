РБК: девелоперы из России потеряли доступ к документации из облака Autodesk

Некоторые российские девелоперы потеряли доступ к облачному решению разработчика систем автоматизированного проектирования (САПР) для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk BIM 360, а вместе с этим и доступ к хранимой там проектной документации.
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