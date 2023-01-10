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Копитар набрал 1100-е очко в НХЛ. Только у Овечкина, Кросби, Кэйна и Малкина больше среди действующих игроков

Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар набрал 1100-е очко в НХЛ. Словенец сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (6:3).

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