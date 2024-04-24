«Такая серьезная!»: Пэрис Хилтон рассказала о характере своей 5-месячной дочки

Пэрис объяснила, на кого похожа малышка. Пэрис Хилтон не перестает хвастаться своими детьми LEGION-MEDIA43-летняя Пэрис Хилтон пребывает в совершенном восторге от своих еще совсем маленьких детей, которых выносила и родила для нее суррогатная мать.