«Такая серьезная!»: Пэрис Хилтон рассказала о характере своей 5-месячной дочки

Пэрис объяснила, на кого похожа малышка. Пэрис Хилтон не перестает хвастаться своими детьми LEGION-MEDIA43-летняя Пэрис Хилтон пребывает в совершенном восторге от своих еще совсем маленьких детей, которых выносила и родила для нее суррогатная мать.
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