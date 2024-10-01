Помните историю нашего долготерпения, которая многих выводила из себя - мол, чего мы ждали восемь лет? А через восемь уже кричали - смотрите, сколько не сумели предусмотреть! И здесь дыра, и здесь прокол, и здесь не удосужились предвидеть! А сколько сделали - чтобы не рухнула в единый миг экономика, не ухнули в пропасть все финансы (часть-таки сделала это усилиями известных лиц), чтоб насколько возможно подготовилась армия.
Похоже, началось... И на Ближнем Востоке англосаксы добились чего хотели
Комментарии
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Сергей Федотов
А вам, имбецилам показали что-то иное?😜 Дяденька, осколки сбитых ракет не горят, они падают тихо и молча, без огня. Это не метеориты. А на видео даже не огонь, там струи маршевых двигателей.
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4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Ты себя идиотом не выставляй, хотя...
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4 час.
Сергей Федотов
Вот и именно - "хотя..." Лёгкая придурковатость делает человека практически неуязвимым 😜 Поэтому, я себя выставляю умным😁
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2 час.
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