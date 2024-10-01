Похоже, началось... И на Ближнем Востоке англосаксы добились чего хотели

Помните историю нашего долготерпения, которая многих выводила из себя - мол, чего мы ждали восемь лет? А через восемь уже кричали - смотрите, сколько не сумели предусмотреть! И здесь дыра, и здесь прокол, и здесь не удосужились предвидеть! А сколько сделали - чтобы не рухнула в единый миг экономика, не ухнули в пропасть все финансы (часть-таки сделала это усилиями известных лиц), чтоб насколько возможно подготовилась армия.