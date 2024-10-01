Политика как он...
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Политика как она есть

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Похоже, началось... И на Ближнем Востоке англосаксы добились чего хотели

Похоже, началось... И на Ближнем Востоке англосаксы добились чего хотели

Помните историю нашего долготерпения, которая многих выводила из себя - мол, чего мы ждали восемь лет? А через восемь уже кричали - смотрите, сколько не сумели предусмотреть! И здесь дыра, и здесь прокол, и здесь не удосужились предвидеть! А сколько сделали - чтобы не рухнула в единый миг экономика, не ухнули в пропасть все финансы (часть-таки сделала это усилиями известных лиц), чтоб насколько возможно подготовилась армия.

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Комментарии
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Сергей Федотов
А вам, имбецилам показали что-то иное?😜 Дяденька, осколки сбитых ракет не горят, они падают тихо и молча, без огня. Это не метеориты. А на видео даже не огонь, там струи маршевых двигателей.
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ГМ
Георгий Михалев
Ты себя идиотом не выставляй, хотя...
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Сергей Федотов
Вот и именно - &quot;хотя...&quot; Лёгкая придурковатость делает человека практически неуязвимым 😜 Поэтому, я себя выставляю умным😁
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