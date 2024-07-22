Украинские силовики продолжают расследовать убийство экс-народного депутата Ирины Фарион

Полиция продолжает расследование убийства экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Фотографии и приблизительные данные подозреваемого в преступлении были опубликованы на сайте Министерства внутренних дел Украины.
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