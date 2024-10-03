«Всё, кроме водородной составляющей», — первый российский водородный поезд будет на 80% отечественным

Российский производитель железнодорожного транспорта «Трансмашхолдинг» (ТМХ) представил на Дальневосточном энергетическом форуме концепцию первого отечественного пассажирского поезда на водородных топливных элементах.
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