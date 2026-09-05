Приколисты
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Приколисты

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Незнакомый пёс лёг прямо под ноги Артёма и не вставал

Незнакомый пёс лёг прямо под ноги Артёма и не вставал

Котофеня Зима в тот год пришла рано – нахрапом, как незваный гость: хлопнула дверью, выстудила сени и завалила двор по самые окна.

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