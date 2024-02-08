СД «НОВАТЭКа» обсудит дивиденды, «Сбер» отчитается по РСБУ за январь - основные события 9 февраля

9 февраля, в пятницу, совет директоров «НОВАТЭКа» вынесет рекомендации по дивидендам за 2023 год. Также в повестку собрания внесен вопрос о созыве годового общего собрания акционеров и рассмотрения итогов деятельности компании за прошлый год.