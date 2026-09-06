❗️ Из-за атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок «С глубокой скорбью сообщаю: девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи», - сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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