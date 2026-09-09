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Царьград

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Вайдель и Мерц вступили в острую перепалку в бундестаге из-за России и Украины

Вайдель и Мерц вступили в острую перепалку в бундестаге из-за России и Украины

Канцлер назвал лидера АдГ "разрушительной силой" за призывы к диалогу с Москвой.В парламенте Германии разгорелся громкий скандал.

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Svetlana Kuzmina

"...Мерц также заявил, что ни НАТО, ни Германия никогда не угрожали безопасности России..."                                                                                                Мерц, вообще-то, понимает, что он говорит? Мерц любит произносить громкие слова не понимая их значения. Меркель его же и опровергла, сказав о Минских соглашениях, которые не собиралась исполнять и эта уловка дала НАТО вооружить Украину. И что это, если не угроза России от НАТО и Германии.