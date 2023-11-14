Татарстанцам напомнили о сроках уплаты имущественных налогов

12 тысяч татарстанцев не могут выехать за рубеж из-за долгов по налогам. Такую цифру сегодня озвучили на брифинге в Доме правительства и напомнили о том, что через две недели истекает срок уплаты имущественных налогов.
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