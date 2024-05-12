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Царьград

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Продюсеры уверены, что за победу Севиль на шоу «Маска» заплатили

Продюсеры уверены, что за победу Севиль на шоу «Маска» заплатили

Они утверждают, что певица не дотягивает до некоторых моментов в исполнении.Продюсер Сергей Дворцов уверен, что за победу Севиль на шоу «Маска» могли заплатить.

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