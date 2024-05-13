От 60 до 200 тысяч: стало известно, сколько зарабатывают волгоградские лесничие

ВОЛГОГРАД, 13 мая, ФедералПресс. В Волгограде обнародовали сведения о доходах сотрудников комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии: руководителей лесничеств в прошлом году зарабатывали от 70 до 200 тысяч рублей.