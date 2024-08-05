Свой бар с блекджеком и… «Еврораптором» Неуемное желание «иметь свой бар с блекджеком и приколюхами» и тем самым меньше зависеть от США, авиационная продукция которых последнее время стоит на уровне платины, а ценность тянет не более чем на оловянную.
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