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Славянская доктрина

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Свой бар с блекджеком и… «Еврораптором»

Свой бар с блекджеком и… «Еврораптором»

Свой бар с блекджеком и… «Еврораптором» Неуемное желание «иметь свой бар с блекджеком и приколюхами» и тем самым меньше зависеть от США, авиационная продукция которых последнее время стоит на уровне платины, а ценность тянет не более чем на оловянную.

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