На форуме в Казани заключено свыше 120 соглашений, заявил Хуснуллин

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что в их числе уже готовые рабочие решения. Хуснуллин после пленарного заседания XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» подвел итоги работы площадкиВице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что в их числе уже готовые рабочие решения.
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