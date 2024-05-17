На форуме в Казани заключено свыше 120 соглашений, заявил Хуснуллин

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что в их числе уже готовые рабочие решения. Хуснуллин после пленарного заседания XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» подвел итоги работы площадкиВице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что в их числе уже готовые рабочие решения.