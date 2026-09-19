В Ивановской области выходные будут тёплыми и сухими

В субботу днем до +19, в воскресенье воздух прогреется до +21, осадков не ожидается.В предстоящие выходные в Ивановской области ожидается теплая и преимущественно сухая погода.
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