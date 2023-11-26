Остерегайтесь: кардиолог предупреждает о трех запретных напитках при низком давлении Елена ВайленкоСегодня, при аномально низком атмосферном давлении, важно заботиться о своем здоровье особенно внимательно, сообщают журналисты pronedra.
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