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Польша и Украина объединились в «противоракетную коалицию»

Польша и Украина объединились в «противоракетную коалицию»

 «Сейчас мы строим противоракетную коалицию, создадим европейскую противоракетную систему, я уверен в этом на 100 процентов.

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