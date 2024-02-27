Сергей Кириенко: представители 34 стран приняли участие в конкурсе "Знание. Премия"

Сегодня российское общество "Знание" - это 23 тыс. лекторов и наставников по всей стране, сказал председатель наблюдательного совета общества "Знание", первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко в рамках церемонии награждения на международной выставке-форуме "Россия".