Сергей Кириенко: представители 34 стран приняли участие в конкурсе "Знание. Премия"

Сегодня российское общество "Знание" - это 23 тыс. лекторов и наставников по всей стране, сказал председатель наблюдательного совета общества "Знание", первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко в рамках церемонии награждения на международной выставке-форуме "Россия".
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