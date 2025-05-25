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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ткачак получил 12 минут штрафа, вступив в стычку с Ахо и повалив его на лед в 3-м матче финала Востока. Во 2-й игре форвард «Каролины» нанес травму Райнхарту

Эпизод произошел в середине третьего периода третьего матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Каролиной» (6:2, 3-0).

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