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Джака о вылете Швейцарии с ЧМ: «Мы сражались до конца и сотворили историю. Наше путешествие заканчивается, но никто не отнимет у нас то, чего мы достигли»

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака написал пост после поражения от Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2026 (3:1).

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