50 млн юаней на восстановление Тибета: помощь Китая после землетрясения

Коммунистическая партия Китая выделила 50 млн юаней для помощи Тибетскому автономному району. Средства направлены на ликвидацию последствий мощного землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего на границе с Непалом 7 января.
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