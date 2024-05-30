Театр абсурда
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Театр абсурда

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Весточка из Киева. Выгребли всё, что было хоть немного идейным

Весточка из Киева. Выгребли всё, что было хоть немного идейным

Юрий Кот "Привет, брат. Температура по нашей палате "Украина" в порядке нормы. Идейных тупых нацистов выгребли.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Как дополнение к вышеизложенному...
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18 час.
ВА
Владимир Акулов
Надо  воевать  дальше ,  чтобы  у  -территория  через  смерть  поняла  ,  что  воевать  с  Россией  вредно  для  здоровья.
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3 час.

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