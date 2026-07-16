Ученые поняли, почему мы не помним себя в раннем детстве

Новорожденный мозг оказался вовсе не чистым листом. Нейроны гиппокампа у мышей с первых дней формируют густую сеть из множества сильных контактов, а взросление не надстраивает ее, а постепенно убирает лишние связи.
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