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Нескучные технологии

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Ученые поняли, почему мы не помним себя в раннем детстве

Ученые поняли, почему мы не помним себя в раннем детстве

Новорожденный мозг оказался вовсе не чистым листом. Нейроны гиппокампа у мышей с первых дней формируют густую сеть из множества сильных контактов, а взросление не надстраивает ее, а постепенно убирает лишние связи.

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