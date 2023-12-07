Глава МВФ Георгиева: арест активов РФ грозит рисками мировой финансовой системе

Конфискация замороженных российских активов может подорвать мировую финансовую стабильность и денежно-кредитную политику, предупредила директор–распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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