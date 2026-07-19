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Иран и США обменялись новыми атаками на военные объекты

Иран и США обменялись новыми атаками на военные объекты

Иран и США нанесли новые удары по военным объектам друг друга на Ближнем Востоке. В частности, Корпус стражей исламской революции заявил, что атаковал с помощью беспилотников две американские базы в Кувейте.

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