Иран и США обменялись новыми атаками на военные объекты

Иран и США нанесли новые удары по военным объектам друг друга на Ближнем Востоке. В частности, Корпус стражей исламской революции заявил, что атаковал с помощью беспилотников две американские базы в Кувейте.
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