Контрабанду леса на 10 млн выявили в Иркутске

Иркутская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере оборота лесоматериалов и выявила, что с 2017 по 2019 годы один из участников внешнеэкономической деятельности подал в таможенный орган декларацию на экспорт пиломатериалов с недостоверными сведениями о происхождении древесины.