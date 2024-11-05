Контрабанду леса на 10 млн выявили в Иркутске

Иркутская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере оборота лесоматериалов и выявила, что с 2017 по 2019 годы один из участников внешнеэкономической деятельности подал в таможенный орган декларацию на экспорт пиломатериалов с недостоверными сведениями о происхождении древесины.
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