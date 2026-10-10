Алексей Безбородов: обсуждается Трансафганская железная дорога

Обсуждается строительство Трансафганской железной дороги, связывающей Центральную Азию с портами Пакистана.
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