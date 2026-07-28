Готовимся к школе: как научить ребенка не бояться публичных выступлений

Рекомендации эксперта «Школа рока»Совсем скоро наступит сентябрь, а вместе с ним вернется и школа. Кто-то в этом году пойдет в первый класс, кто-то в пятый, но несмотря на разницу в возрасте, многие из них столкнутся со страхом публичных выступлений: будь то ответ у доски или выступление, итог один — ребенок потеет, заикается и не может выдавить из себя ни слова.