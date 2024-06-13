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Конгрессмен Оглз: Мишель Обаму могут выдвинуть на пост президента США

Конгрессмен Оглз: Мишель Обаму могут выдвинуть на пост президента США

12 июня член палаты представителей США от Теннесси Энди Оглз выразил мнение о возможном влиянии обвинительного вердикта в отношении сына президента США Джо Байдена, о незаконном владении оружием, на политическую обстановку.

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