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  • Алекс Кузь
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Литературовед Сартаков высказался о предложении расследовать гибель Лермонтова на дуэли

Литературовед Сартаков высказался о предложении расследовать гибель Лермонтова на дуэли

Провести новое расследование смерти поэта потребовал депутат Госдумы Николай Бурляев.Поединок между поэтом Михаилом Лермонтовым и отставным майором Николаем Мартыновым прошёл согласно правилам, и нет необходимости проводить дополнительное расследование, заявил доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.

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