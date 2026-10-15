Ванная и кухня — неподходящие места из‑за перепадов влажности, пара и тепла от плиты Фармацевт Дафне Эстевао в беседе с изданием Terra рассказала о распространенных ошибках в хранении лекарств.
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