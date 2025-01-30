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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фейеноорд» – 1-й клуб в истории ЛЧ с тремя автоголами в одной игре. Траунер забил себе дважды – это тоже антирекорд

Гернот Траунер дважды забил в свои ворота в матче с «Лиллем» (1:6) в заключительном туре общего этапа.

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