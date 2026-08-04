Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Аналитик предсказал исход конфликта на Украине

Аналитик предсказал исход конфликта на Украине

Военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия победит в конфликте с Украиной, поскольку Киев и НАТО отвергают дипломатическое урегулирование конфликта.

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