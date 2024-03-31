Андрей Богатырев: «Кино — это прежде всего миф»

Режиссер фильма «Золото Умальты» — о том, как смешиваются историческая правда и мифологическая реальность в кино«ЛЕНДОК» Андрей Богатырев, режиссер фильма «Золото Умальты», сыграл в своем фильма роль режиссера Андрея Андреевичачитайте на monocle.
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