Андрей Богатырев: «Кино — это прежде всего миф»

Режиссер фильма «Золото Умальты» — о том, как смешиваются историческая правда и мифологическая реальность в кино«ЛЕНДОК» Андрей Богатырев, режиссер фильма «Золото Умальты», сыграл в своем фильма роль режиссера Андрея Андреевичачитайте на monocle.