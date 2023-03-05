Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Куат Хамитов о бое Рахмонов – Нил: «Соперник был крепкий»

Боец MMA из Казахстана Куат Хамитов прокомментировал бой Шавката Рахмонова и Джеффа Нила на UFC 285. «Хорошая победа, соперник был крепкий», — написал Хамитов в соцсетях.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх