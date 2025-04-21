Депутат Якубовский: важно сохранить свободные формы расчета за недвижимость

В Госдуме обсуждают возможность использования наличных при сделках с недвижимостью. Депутат Александр Якубовский поддержал идею усиления прозрачности и безопасности в этой сфере, но подчеркнул важность сохранения свободы выбора формы расчета для граждан.
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