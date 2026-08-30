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Царьград

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Психиатр Агинян выявил причины вечерней тревожности у людей

Психиатр Агинян выявил причины вечерней тревожности у людей

Психиатр Марат Агинян объяснил, почему к вечеру тревожность усиливается. Основная причина — снижение когнитивного контроля из-за истощения ресурсов мозга.

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